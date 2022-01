GF Vip, Soleil vittima di un attacco di panico nella notte: ha chiesto di uscire

Non se la sta passando molto bene Soleil Sorge all’interno della Casa del GF Vip. Nonostante negli ultimi giorni tra lei e Delia Duran le cose sembrino andare meglio, l’influencer sarebbe molto provata dalla situazione.

La notte appena trascorsa sarebbe stata molto indicativa in tal senso: l’ex volto di Uomini e Donne ha infatti sofferto di un attacco di panico che l’avrebbe spaventata così tanto da mettere in dubbio il prosieguo del suo percorso all’interno del reality.

Soleil ha avvertito un malessere intenso, ma non ha voluto allertare gli altri inquilini che in quel momento dormivano. Non ha voluto svegliare neanche Davide Silvestri, che si trovava al suo fianco nello stesso letto.

Soleil Sorge chiede agli agenti di farla uscire dal reality

L’influencer questa mattina è apparsa piuttosto provata e stanca dopo la notte decisamente non facile appena trascorsa. Soleil starebbe seriamente maturando l’idea di uscire dal GF VIP, senza attendere la finalissima prevista il prossimo marzo. Il triangolo con Alex Belli e Delia Duran, ma anche la permanenza prolungata all’interno della casa starebbero avendo degli effetti molto negativi su di lei.

A tal proposito, avrebbe chiesto agli autori del GF Vip di poter parlare con il suo agente.

“Sono entrata nel reality per fare altro, no per venire qui a vivere questo tipo di cosa. Non ce la faccio, me ne voglio andare, chiamo il mio agente“, ha riferito Soleil Sorge parlando con Davide. La ragazza ha quindi reso nota la sua decisione, ma siamo sicuri che in molti nelle prossime ore tenteranno di dissuaderla.