GF Vip, Sonia Bruganelli al centro delle critiche: “Lulù ha bisogno d’aiuto”

Come dimostrato dall’inizio del GF Vip, Sonia Bruganelli non ha alcun timore a dire la sua. Proprio per questo l’opinionista non solo si è trovata a scontrarsi con la collega, Adriana Volpe, e con lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, ma anche con una parte dei telespettatori.

Questa volta a far finire la moglie di Paolo Bonolis al centro delle polemiche è stata una sua IG Story. Protagonista della sua storia sul social è Lulù Selassié, tra i concorrenti più amati dal pubblico.

“Lulù ha bisogno d’aiuto” – Il percorso della principessa etiope all’interno del reality è stato tutto tranne che facile. Fatto di alti e bassi e da tira e molla con Manuel Bortuzzo, ex gieffino e suo attuale fidanzato. Nonostante questo la ragazza è riuscita a far breccia nel cuore di molti telespettatori.

Proprio per questi in molti non hanno affatto graditi la IG Story condivisa da Sonia. L’opinionista ha infatti condiviso il pensiero di una ragazza dopo la visione di un video:

“Ragazzi non è una critica, ma Lulù ha bisogno dell’aiuto di una persona competente e a mio avviso ha davanti un percorso molto lungo. Non mi sembra strano che stia avanti nuovamente adesso questa esplosione di sintoni perché non c’è l’oggetto della sua dipendenza/ossessione che è Manuel”.

La clip in questione mostra la Selassié criticare Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo per la scelta delle inquadrature. Da lì ha avuto inizio lo sfogo di Lulù dovuto al suo naso e alle insicurezze causate da esso, tanto da scoppiare a piangere.

La storia in questione è stata però cancellata, sicuramente a causa delle tante critiche che Sonia ha ricevuto. Successivamente ha condiviso un’altra IG Story in cui ha dichiarato: “Secondo me non si può giustificare ogni capriccio di Lulù. Questa volta sono d’accordo con Nathaly Caldonazzo”.

È innegabile che l’uscita di Manuel abbia destabilizzato la Selassié. La ragazza, negli ultimi giorni, si è infatti lasciata andare a qualche capriccio, non riuscendo a non esternare la tristezza e la mancanza per il fidanzato fuori dalla casa.

Dopotutto, però, non è l’unica concorrente del GF Vip che si è lasciata andare a delle reazioni che hanno fatto discutere. Nelle ultime puntate, infatti, è stata molto criticata la reazione di Giucas Casella alle accuse della Caldonazzo.