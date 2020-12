GF Vip, Sonia Lorenzini: il prima e dopo

Nella puntata del GF Vip andata in onda ieri in prima serata, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Sonia Lorenzini. Non sono neanche passate 24 ore dalla sua entrata che la nuova concorrente si è già scontrata con uno dei gieffini più amati: Tommaso Zorzi.

Ai fan che seguono Sonia dai tempi di Uomini e Donne, non è affatto sfuggito il suo evidente cambiamento. Nel vedere l’ex tronista, gli utenti dei social si sono subito chiesti se la ragazza non si sia sottoposta a qualche ritocchino, che in effetti c’è stato. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO PRIMA DEI RITOCCHINI ESTETICI.

PRIMA E DOPO – Riguardo a un possibile ritocco del chirurgo, la ragazza aveva già chiarito il mistero. In passato, infatti, alcuni utenti avevano chiesto alla Lorenzini se si fosse sottoposta a qualche intervento chirurgico. Davanti a questa domanda, Sonia non ha avuto alcun problema nel rispondere con sincerità.

L’ex tronista ha ammesso di aver gonfiato il seno e le labbra, quest’ultime attraverso delle punturine di acido ialuronico. Parlando di questi interventi, Sonia ha rivelato: “Non me ne sono pentita”, aggiungendo: “Sono forse una delle persone più insicure che io conosca. […] Sono piena di paranoie e insicurezze. La verità è che sbagliato. Ci complichiamo la vita da sole… dobbiamo lavorare su noi stesse”.

Attualmente la ragazza è al centro dell’attenzione per l’accesa discussione avuta con Tommaso, iniziata durante il corso della puntata per poi proseguire una volta conclusa. Come si evolverà la situazione?