GF Vip, Sonia Lorenzini parla della questione Paragoni: “Penso abbia diffidato anche Dayane”

Molto discusso sui social è ciò che è stato rivelato al GF Vip riguardo Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta. Ad affrontare l’argomento, rivelando anche qualche retroscena, è Sonia Lorenzini. Concorrente di quest’ultima edizione del reality, l’influencer, durante una breve intervista, ha giustamente preso le difese dell’amica.

“Penso abbia diffidato Dayane” – Nato tutto dopo il regalo dato al fidanzato, Natalia si è trovata inaspettatamente al centro della bufera. Stando a quanto dichiarato da Dayane Mello, l’ex corteggiatrice avrebbe tradito Zelletta durante una vacanza a Capri. Una vera e propria notizia bomba che ha creato parecchio scalpore sia fuori che dentro la casa.

Viste le critiche ricevute e le varie insinuazione nei suoi confronti, la Paragoni ha deciso di mandare una diffida al programma. Riguardo a ciò, Sonia ne ha parlato a Casa Chi, il salotto social condotto da Gabriele Parapiglia. Amica della coppia, la Lorenzini ha ovviamente preso le difese dell’ex corteggiatrice. L’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di aver saputo in anticipo la decisione dell’amica, aggiungendo:

“Credo lo abbia fatto per un discorso di tutela suo d’immagine anche perché le accuse che stavano uscendo da Dayane e non solo stavano diventando abbastanza pesanti e un pochino forti per una ragazza come Natalia. Credo che abbia proprio diffidato anche Dayane. Lo ha fatto per una sua tutela personale non per gli altri”.

L’ex gieffina ha inoltre confessato che Zelletta era contrario alla vacanza a Capri, ma per una semplice gelosia tipica in molte coppie. Riguardo al presunto tradimento che vedrebbe protagonisti la Paragoni e Leonardo Del Vecchio, Sonia ha dichiarato: “Di vero nella vacanza con Leonardo c’è che appunto hanno fatto questa vacanza di qualche giorno. Natalia non era sola con lui, ma con un gruppo di persone. Nei giorni della vacanza c’erano anche degli eventi lavorativi. Da una verità è stato ingigantito il tutto e montato su un caso facendo passare un tradimento e che lei ha dormito con qualcun altro”

LA VERSIONE DI URTIS – È stato ospite a Casa Chi anche l’ultimo eliminato del GF Vip: Giacomo Urtis. Riguardo al presunto tradimento, confermato proprio dal chirurgo dentro la casa, quest’ultimo ha spiegato: “Io ho confermato più o meno le voci che sapevo. Vivendo a Milano e conoscendo tante persone ti arrivano le voci. Io essendo che non sono stato in quella vacanza non so se le voci sono vere o false. Sicuramente mi sono arrivate e sicuramente il fatto che lo sapessero più persone… c’è il detto Vox populi, vox Dei. Magari qualche base di verità può essere che ci fosse. Questo è quello che penso se lo sanno molte persone qualcuno avrà detto la verità su qualcosa.