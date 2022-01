GF Vip, Sophie era pronta ad uscire in caso di eliminazione di Alessandro: “Lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui”

Dagli ultimi nuovi ingressi nel GF Vip, sono tante le dinamiche che hanno avuto un risvolto inaspettate. Tra queste c’è sicuramente la nascita di una nuova coppia, quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sebbene non tutti vedano di buon occhio questa unione e c’è chi non ci crede, l’ex tronista sembra avere le idee chiare. Stando a quanto affermato da Sophie, il sentimento sarebbe così forte da essere pronta ad abbandonare in caso dell’ eliminazione di Alessandro.

PRONTA AD USCIRE PER BASCIANO – Come detto in precedenza, c’è chi non crede a questo sentimento di cui i due giovani concorrenti parlano. Di questo ne ha parlato la stessa Codegoni, come riportato anche da Biccy, lamentandosi con Miriana Trevisan per quanto giuntale all’orecchio:

‘“Sono stufa, mi dicono che mi prende in giro o che mi vuole soltanto qui dentro. Jessica ad esempio mi ha detto che anche tu Miri le hai detto che non lo vedi vero. Ormai continuano a dire che è falso, che non è realmente interessato a me, o che magari ha solo attrazione fisica. Ma a te chi ha detto che lui non è davvero interessato?”

Continuando a parlare, la Codegoni ha ammesso che la presenza di Alessandro la fa stare bene: “Io con lui sto tanto bene, sono 15 giorni che ci dormo insieme, ci rido e ci scherzo e penso di non essere frenata. In più credo di essere rinata”.

Inoltre, al contrario di quanto ipotizzato, le cose tra Sophie e Gianmaria Antinolfi vanno bene. Nonostante la storia con l’imprenditore campano non sia decollata, con lui sembra sia rimasta una bella amicizia:

“Soprattutto la cosa che fa capire la cosa che sono sincera e chiara è che continuo ad essere amica di Gianmaria. Perché con lui sono sempre stata limpida. E infatti adesso stiamo senza problemi insieme io, lui, Ale e anche Federica. Qui invece vogliono sempre trovare i problemi e adesso vedono del marcio in Ale. Continuano a dire che mi prende in giro, io invece continuo a vivermela. Dovrei non vivermela?”.

Tornando sempre a parlare di Alessandro e di quello che prova per lui, la gieffina si è lasciata andare ad inaspettate ammissioni. Fino a ieri, Basciano ha rischiato di vedere già finito il suo percorso all’interno del GF Vip. A questa possibilità, Sophie ha rivelato alla Trevisan che:

“Questo è il mio percorso, ok però non so cosa succederà stasera, fidati. Per le sensazioni belle che sento, se lui (Alessandro) stasera esce, io potrei uscire perché per me lui adesso é quella cosa che mi fa stare qui”.