GF Vip, Sophie mette un punto con la Selassié: “Io ho deciso di chiudere la situazione con Jessica”

Dopo quanto avvenuto nell’ultima puntata del GF Vip, Sophie Codegoni sembra decisa a chiudere la sua amicizia con Jessica Selassié. A rivelarlo è stata l’ex tronista di Uomini e Donne parlando con Soleil Sorge.

“Io ho deciso di chiudere la situazione con Jessica” – Nello scorso appuntamento serale del reality Sophie ha potuto rivedere la madre. La donna, parlando con la figlia, le ha consigliato di fare attenzione alla sua amicizia con Jessica Selassié. Inoltre, sempre la mamma di Codegoni, ha aggiunto di vedere più sincerità in Soleil.

Discutendo con Soleil, la Codegoni ha ammesso di aver riflettuto sulle parole della mamma. Quelle dichiarazioni, infatti, hanno creato non poco scompiglio sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia:

“Conosco talmente bene mia mamma che lei non si permetterebbe mai di giudicare una ragazza. Se l’ha fatto è per un discorso di protezione nei miei confronti. Fidati la conosco e non è una che per una battutina sarcastica o un po’ goliardica arriva a dire questo”.

Davanti alle parole della ragazza, l’ex corteggiatrice ha concordato sul suo pensiero, aggiungendo: “Lei di subconscio è ovvio che ha un interesse per Ale. Poi volendo rispettare te e se stessa ha fatto un passo indietro. Ma lei di suo è sarcastica, ma il subconscio di quello che tu vuoi ti esce fuori. La battuta esce un po’ più acida di quello che dovrebbe essere”.

Sophie è inoltre convinta che Jessica sia interessata più che altro a crearsi una love-story. Ha inoltre ammesso di tenere molto in considerazione quanto le consiglia la madre: “Io ho deciso di chiudere la situazione con Jessica. Posso parlargli ma io quello che dice mia mamma la ascolto. Non c’è persona che può consigliarmi meglio”.

Dal canto suo, anche Jessica si è voluta sfogare sulla situazione che si è venuta a creare. Parlandone con Federica Calemme, la princess ha dichiarato:

“Per me non era cambiato nulla. Comunque le parlavo… poi sicuramente altre cose hanno fatto si che ci allontanassimo. Per Sophie non è stato così. Lei mi ha mandato anche in nomination, anche io ti ho nominato ma a te non è successo nulla. Poi che non le sia piaciuta qualche frase ci sta. Però ne parliamo. No che lo ignori. […] Va bene così se per lei non conta. Io me ne farò una ragione nonostante il bene.”