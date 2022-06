GF Vip, spunta un collage di Jessica Selassié e Alessandro Basciano: la replica di Sophie

Sebbene il GF Vip si sia concluso da mesi, nella giornata di ieri è spuntato un romantico collage che vede protagonisti due ex gieffini. Si tratta di Alessandro Basciano e Jessica Selassié, quest’ultima è la vincitrice di questa settima edizione. Davanti a questo fotomontaggio, è arrivata la replica di Sophie Codegoni, fidanzata di Basciano.

IL FOTOMONTAGGIO – Come è noto ai fan del reality, nel corso del programma Jessica ha nutrito un certo interesse per Alessandro. Per alcune settimane, infatti, Basciano, la Selassié e Sophie hanno dato vita ad un triangolo amoroso.

Nonostante l’interesse manifestato dalla principessa etiope, il ragazzo ha intrapreso una storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. Una volta lontani dai riflettori, Sophie e Alessandro continuando a stare insieme, più innamorati e uniti che mai. C’è chi, però, continua a tifare per Jessica.

Nel replicare ad una fan della coppia formata da Sophie e Alessandro, chiamata anche Basciagoni, un utente ha postato un immagine che risalirebbe al periodo GF Vip. Nella foto in questione si vedono Basciano e la Selassié vicini, quasi prossimi al bacio.

Riguardo a questa foto, c’è chi ha insinuato che si tratti di un fotomontaggio. Ed è il caso della Codegoni che ha così replicato: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”.

L’utente ha però continuato a punzecchiare l’ex gieffina, assicurandole la veridicità della foto e aggiungeremo: “Chiedi al tuo fidanzato”. Jessica e Alessandro, invece, hanno deciso di non commentare la foto in questione.