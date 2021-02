GF Vip, spunta un video di Rosalinda e Zenga: passione sotto le coperte?

Nonostante la finale del GF Vip sia alle porte, è recentemente nata una nuova coppia. Dopo tanto discutere, è scattato il tanto atteso bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Come accade dall’inizio del reality, i fan condividono alcuni video dei momenti salienti ripresi dalle telecamere. Tra questi recentemente è spuntato un breve filmato che ha fatto finire Rosalinda e Zenga al centro della bufera.

PASSIONE SOTTO LE COPERTE? – Dopo il video del primo bacio, sui social è divenuto virale un nuovo filmato della coppia. Il video incriminato mostra i due concorrenti sotto le coperte, portando molti fan a pensare che durante la notte i due concorrenti si siano lasciati andare ad un momento bollente.

Il tutto ha scatenato non poche polemiche, facendo finire i due gieffini al centro delle critiche. Già nella settimana l’attrice è finita nel mirino del pubblico, venendo più volte attaccata.

Rosalinda è stata infatti accusata di non essersi comportata bene nei confronti di Giuliano Condorelli, il suo ex fidanzato. Ovviamente il ragazzo non ha reagito bene alla nascita di questo amore, diffidando il programma e i concorrenti, i quali non potranno più nominarlo.

Nonostante tutto, i due protagonisti del GF Vip continuano a viversi questa nuova storia. Non mancano infatti i baci e le dichiarazioni, finendo così per attirare l’attenzione del pubblico. Sebbene siano tante le critiche, non mancano certamente i tanti commenti a favore di questa love-story. Disponibile qui il video incriminato.