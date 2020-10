GF Vip, Stefano Bettarini contro Pierpaolo: “Ho ancora la vena del collo gonfia”

Pierpaolo Pretelli, uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, sta certamente facendo parlare di sé. L’ultima indiscrezione è trapelata durante la puntata del programma social Casa Chi, condotta da Gabriele Parpiglia. A parlare dell’ex velino è un volto noto della tv e dello sport: Stefano Bettarini. Cosa è successo tra i due?

“Ho ancora la vena del collo gonfia” – Durante la messa in onda streaming della trasmissione condotta da Parpiglia, Bettarini ha voluto cogliere l’occasione per parlare di Pierpaolo. Finito al centro dell’attenzione per l’evidente feeling con la Gregoraci, il ragazzo è noto anche per il suo ruolo da tentatore. Ed è proprio durante la prima edizione di Temptation Island Vip, che l’ex marito della Ventura ha conosciuto il gieffino.

Felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, in passato l’ex calciatore ha voluto mettere alla prova questa sua storia. Nel villaggio delle fidanzate, Pierpaolo più volte ha provato a tentare la ragazza, ricevendo però un due di picche. Una volta giunto il fatidico falò di confronto, la coppia decise di uscire insieme dal docu-reality.

Nonostante fosse finito il programma, l’ex tentatore non si è arreso. Come mostra anche Stefano a Casa Chi, il ragazzo ha scritto alla sua fidanzata una volta fuori da Temptation Island. “Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia”, ha così affermato l’uomo.

Sebbene il messaggio fosse un semplice “Ciao, come stai?”, Betta sa che dietro quel semplice messaggio si celava altro. Chiudendo il discorso ‘Pretelli’, l’ex calciatore hya dichiarato: “Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia già stato dimostrato”