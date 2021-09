GF Vip, Tommaso Eletti in compagnia di una nuova concorrente: cosa ha in mente?

Manca sempre di meno all’inizio della sesta edizione del GF Vip e sono stati già rivelati i nomi di alcuni concorrenti che a breve varcheranno la porta rossa. Tra i nomi che sono emersi fin da subito c’è quello di uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti.

Sebbene ancora non sia entrato nella casa più spiata d’Italia, il 21enne ha già iniziato a far parlare di sé. A Deianira Marzano è infatti giunta una segnalazione che vede protagonista proprio Tommaso e un’altra nuova concorrente del reality. Cosa sta succedendo?

AVVISTATI INSIEME – Durante la sua breve esperienza nel docu-reality, Tommaso ha fatto parecchio discutere per i suoi modi e per la sua morbosa gelosia verso l’oramai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Nonostante qualche rumors che parlava di un riavvicinamento tra i due, sembra che Eletti abbia voltato definitivamente pagina.

Pronto alla sua prossima avventura televisiva, Tommaso è già finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa. A far scoppiare il gossip è stata Deianira Marzano che nelle sue IG Stories, mostrando come Tommaso stia già conoscendo una delle sue nuove inquiline. Si tratta di una delle tre sorelle etiopi Hailé Selassié.

“Ma come mai Tommaso è con una delle sorelle principesse dell’Etiopia? E poi entrambi partecipano al Grande Fratello Vip 6. Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa da metà settembre? Ma niente apposto…”, ha dichiarato la Marzano nella storia su Instagram.

E se c’è chi pensa che Tommaso stia già pensando a qualche strategia per farsi conoscere e, magari, vince il reality, c’è chi, invece, ricorda di non sopravvalutare il ragazzo. Come dimostrato anche a Temptation Island, il ragazzo non è stato affatto bravo a creare dinamiche.

Per vedere l’IG Story di Deianira Marzano, clicca qui.