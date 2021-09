GF Vip, Tommaso Eletti pensa di abbandonare: ma quanto costa attraversare la porta rossa?

Tommaso Eletti non ce la fa più e svela di non voler più rimanere all'interno della Casa più spiata d'Italia. Per ritirarsi però occorrerà ben più che fare le valige e attraversare la porta rossa.

La reclusione inizia fare le prime vittime. Se in tanti pensano che entrare nella casa del Grande Fratello sia una sorta di benedizione, chi invece in quella stessa casa ci abita comincia a fare i conti con le privazioni e la mancanza di libertà. I momenti di afflizione diventano ogni giorno di più e uno dei concorrenti a cui sembrerebbe più mancare la vita fuori dalla casa è sena dubbio Tommaso Eletti.

L’ex giovanissimo concorrente di Temptation Island sembra sempre più prostrato dalle dinamiche all’interno della casa e dei suoi coinquilini. La felicità dei primi giorni sta lasciando il posto a momenti di forte avvilimento che vanno in onda sotto gli occhi di tutti, tanto che la possibilità di un abbandono si fa ogni giorno più concreta.

Eppure non basterà semplicemente fare fagotto e passare attraverso l’ormai iconica porta rossa. Ai concorrenti, prima di entrare viene fatto firmare un documento in cui si dichiara che in caso di abbandono volontario ci si impegna a pagare alla produzione dello show una clausola piuttosto elevata. Almeno questo è ciò che sembra dire Alex Belli in una confessione che in diversi sono riuscire a carpire attraverso la tv.

“Qua dentro non mi sento a mio agio – confessa Eletti – non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto. Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro“. Una dichiarazione che lascia intuire come la giovane età del ragazzo e la sua voglia di vivere la propria vita possa entrare in stretto conflitto con le dinamiche di un gioco del genere.

Ma quanto costa abbandonare il GF? A farsi sfuggire la verità è stato Alex Belli che avrebbe indicato in 50 mila euro la somma da pagare alla produzione per lasciare lo show in caso di ritiro. In passato fu Cecilia Rodriguez a rivelare sbadatamente la cifra che nel 2017 ammontava a ben 100 mila euro. Uno sconto non da poco ma comunque un impegno economico non certo da poco.