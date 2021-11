GF Vip, ultima paparazzata di Amedeo Goria: in compagnia dell’ex di un gieffino

A finire nel mirino del gossip è un ex volto del GF Vip che ha fatto parecchio discutere durante il suo percorso. Si tratta di Amedeo Goria, ex concorrente dell’ultima edizione del reality. A farlo finire al centro dell’attenzione è l’ultima paparazzata che lo vede in dolce compagnia, l’ex di uno degli attuali concorrenti del programma.

AVVISTATO IN DOLCE COMPAGNIA – Durante il suo breve percorso nel programma di Canale 5, la love-story di Amedeo con Vera Miales è finita spesso al centro delle chiacchiere. Dopo la sua eliminazione, però, non si è più parlato della sua relazione.

Inaspettatamente, Goria è finito nuovamente nel ciclone del gossip con la sua ultima paparazzata. Al suo fianco, però, non c’è Vera, ma un altro volto ben noto della cronaca rosa e del piccolo schermo.

Si tratta di Mila Suarez, nota per la sua partecipazione al GF Vip e per la sua travagliata storia con Alex Belli, attuale concorrente del reality. Inoltre la modella è recentemente finito al centro dell’attenzione social per alcune forti dichiarazioni sull’attore di Cento Vetrine.

Amedeo e Mila sono stati fotografati all’interno di un bar, intenti a bere un caffè insieme. Foto che non stupiscono visto che è ben noto che le donne siano un “chiodo fisso” per l’ex marito di Maria Teresa Ruta. Ma come reagirà Vera davanti a queste immagini?