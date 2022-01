GF Vip, ultimo rumors su Delia: in lizza per un altro programma Mediaset?

Ancora prima del suo ingresso al GF Vip, Delia Duran è stata tra i protagonisti di questa edizione. A portarla spesso al centro dell’attenzione è stato il triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta insieme ad Alex Belli, suo marito, e Soleil Sorge. Da un’ultima indiscrezione emersa sui social, sembrerebbe che il nome della modella venezuelana sia in lizia per un altro noto programma Mediaset.

NUOVA OPPORTUNITÀ PER DELIA? – Sebbene sia entrata da solo una settimana, la Duran è spesso finita al centro dei riflettori del reality. Prima dell’ultima puntata, avvenuta venerdì in prima serata, la gieffina è stata al centro dei social per un inaspettato rumors.

A rivelare il gossip è stato Davide Maggio sul suo account Instagram. Dando la possibilità ai suoi follower di fargli qualche domanda, c’è chi gli ha chiesto qualche curiosità riguardo la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, prossimamente su Italia 1.

Davanti a questa domanda, Maggio ha svelato che Barbara D’Urso, probabilmente al timone della conduzione del programma, vorrebbe fortemente Delia Duran nel cast. Non si sa ancora se si tratta di un rumors o se ci siano attualmente delle trattative per la modella venezuelana.

E se il futuro lavorativo della Duran sembra roseo, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. L’ultimo confronto avuto con il marito, infatti, non ha portato ai chiarimenti di cui Delia aveva bisogno. Come andrà a finire questo triangolo?