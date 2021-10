GF Vip, un concorrente sposato avrebbe una relazione con un ex naufrago de L’Isola dei Famosi

Nella casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti hanno dei segreti. Spesso molti vengono fuori quando i concorrenti non pensano alle telecamere che li circondano, altri restano senza che mai nessuno li sappia. Uno dei gieffini di quest’anno potrebbe avere un segreto particolare, che riguarda proprio un personaggio de L’Isola dei Famosi.

LA SEGNALAZIONE ARRIVATA A DEIANIRA MARZANO – Secondo Deianira Marzano un vip che si trova nella casa del Gf, sposato avrebbe una relazione con un ex naufrago dell’Isola dei Famosi dell’edizione 2018: “Rubrica settimanale. Da oggi per la rubrica ‘non tutti sanno che’ c’è un nuovo scoop. C’è un uomo sposato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che giocava in cu******a con un ex naufrago dell’Isola dei Famosi del 2018“.

Questo gossip potrebbe riguardare quello che Deianira Marzano pubblicò il mese scorso, su un possibile coming out: “Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà coming out prossimamente“. Ma di chi si tratterebbe effettivamente? Staremo a vedere se ne parleranno.

Se fosse vero, c’è chi non crede che effettivamente un uomo sposato possa dichiarare apertamente di avere una relazione segreta. In ogni caso per lo spettacolo potrebbe essere detto di tutto, dunque vedremo cosa accadrà nella prossima puntata del Gf e se Alfonso Signorini vorrà dire ciò che ha riportato Deianira Marzano. Anche perché, stando ad alcuni commenti, nell’ultima settimana al GF Vip sta regnando la noia, interrotta ogni tanto dalla Fico.

IL COMING OUT DI GIUCAS CASELLA – Effettivamente un coming out nella Casa c’è stato. Stiamo parlando chiaramente di Giucas Casella, il quale aveva confessato: “Sono stato con un uomo, in passato è capitato. Però per me è una cosa normalissima. A chi non è successo? Non credo proprio che sia una cosa strana. Siamo tutti liberi e queste cose sono la normalità”.