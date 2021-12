GF Vip, una certa complicità tra Aldo e Manila: “Dai, non essere geloso!”

Fin dall’inizio del loro percorso al GF Vip, Aldo Montano e Manila Nazzaro hanno stretto subito amici. I due, infatti, si sono più volti sostenuti e confortati. Ai telespettatori, però, non sono certamente sfuggite le battute che lo schermitore ha fatto alla gieffina. Infatti, sono in molti a pensare che se i due non fossero stati impegnati, qualcosa sarebbe nato tra loro.

“Dai, non essere geloso!” – Un giorno Sophie Codegoni e Lulù Selassié hanno deciso di esibirsi in una doccia sexy, con tanto di twerking. Dopo che Miriana Trevisan si è aggiunta alle due ragazze, Aldo Montano ha invitato anche la Nazzaro a fare lo stesso, affermando che Miss Italia le avrebbe oscurate tutte quante. Davanti a tale invito, la gieffina ha rifiutato. Nonostante ciò, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il rossore della donna.

Inoltre, un altro episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Durante una cena, Montano ha notato la Nazzaro in piedi e non seduta accanto a lui. Proprio per questo si è subito rivolto alla gieffina: “Vieni qui, dove stai tu?”. Pronta è stata la risposta dell’ex Miss Italia: “Qui, accanto a Katia”.

Davanti a questa risposta, tra lo scherzoso e il serio, il campione olimpionico le ha detto: “Abbandono il tavolo coniugale, va bene. Abbandona”. In questo simpatico siparietto si è aggiunta anche Katia Ricciarelli, che, rivolgendosi ad Aldo, ha detto: “Dai, non essere geloso!”.

Questo rapporto è saltato anche all’occhio di Olga, la moglie di Montano. La campionessa russa ha infatti ammesso di tenere sotto controllo quest’amicizia. Nonostante ciò, è innegabile il profondo amore che il concorrente del GF Vip prova nei confronti di sua moglie.