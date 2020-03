Gf Vip, Ursula Bennardo prende le parti del compagno Sossio: “Quando tutto sarà finito, svelerò cose impensabili”

In quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è potuto constatare come molti dei concorrenti abbiano un carattere fumantino, affatto facile. Sia per la lunga convivenza forzata che per lo stato di preoccupazione che tutti loro stanno vivendo, molto spesso si finisce in scontri. L’ultimo è stato la furiosa lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, avvenuta durante la notte. Questo scontro ha dato via ad un’altra discussione abbastanza accesa: quella tra Antonio Zequila e Sossio Aruta.

LE PAROLE DEL MARITO DELLA LESSA – La lite tra Antonella e Fernanda si è accesa talmente tanto che le due donne sono arrivate alle mani. Da questo scontro, la Lessa ha riportato dei lividi sulle braccia che ha mostrato a Patrick Pugliese il giorno dopo la lite. Tramite Instagram, il marito della gieffina, Luca Zocchi, ha chiesto al Gf l’espulsione dell’Elia.

“Non condanno assolutamente, non c’è stato niente di esagerato” – A intervenire è stata anche Ursula Bennardo, la compagna dell’ormai finalista Sossio. All’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne non è affatto sfuggito lo scontro tra il compagno ed Er Mutanda. La donna ha subito preso le parti di Aruta: “Io non voglio parlare male degli altri concorrenti però credo che le immagini parlano da sole. Lì in Casa, come nelle nostre case, ormai c’è tensione, nervosismo e quindi c’è meno pazienza. È giusto che si abbiano delle reazioni: chi provoca, chi offende e pensa che l’altro debba restare impassibile… bah, mi sembra un po’ stupidotto, stupidotta. È normale aver avuto delle reazioni, non condanno assolutamente, non c’è stato niente di esagerato. Vedremo poi stasera cosa ne pensa Alfonso Signorini e gli ospiti”.

“Quando tutto sarà finito, svelerò cose impensabili” – La Bennardo ha poi fatto una rivelazione che ha lasciato i follower senza parole: “Piccolo consiglio: non ascoltate, anzi non dovreste proprio seguirli perché sono persone che vogliono solo popolarità e non se la meritano assolutamente, mariti e compagne dei concorrenti perché sanno solo offendere gli altri. Non sanno mai dare un giudizio obbiettivo ma difendono a prescindere e offendono a prescindere. Non meritano assolutamente. Quando finirà il Grande Fratello Vip uscirò fuori qualcosa che neanche immaginate su queste persone che predicano benissimo ma si comportano una schifezza!”.

COSA SA URSULA? – L’ex Dama non ha aggiunto altro, ma con le ultime affermazioni ha acceso la curiosità del web. Cosa sa Ursula Bennardo? Si riferiva solo ad Antonio Zequila oppure anche altri concorrenti sarebbero finiti nel mirino della donna? Non resta altro che attendere.