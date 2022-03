GF Vip: Victoria Cabello commenta gli ultimi rumors sull’ex Barù

Dal suo ingresso nella casa del GF Vip, avvenuto un paio di mesi fa, Barù è spesso finito al centro dell’attenzione. Negli ultimi tempi si è discusso dell’orientamento sessuale del gieffino, nonostante quest’ultimo abbia dichiarato di essere eterosessuale. A commentare il rumors sulla sua presunta omosessualità è Victoria Cabello, ex fidanzata del nobile toscano.

BARÙ È GAY? – Anche in puntata si era parlato di questi rumors, nati da una frase detta da Nathaly Caldonazzo dentro la casa: “Barù per me è gay perché odia le donne: questa frase”. Davanti alle domande di Alfonso Signorini, l’enologo ha smentito tranquillamente l”ipotesi dell’oramai ex gieffino.

Allacciandosi al discorso sul suo orientamento sessuale, il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato della sua famiglia. L’uomo, infatti, ha spiegato di essere cresciuto in una famiglia dalla mentalità aperta:

“Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo”.

A parlare dei rumors di Barù è stata anche una sua ex, Victoria. Recentemente intervistata da La Repubblica, data la sua partecipazione a Pechino Express 2022, la conduttrice ha parlato anche di Barù. Come riportato da Biccy.it, la Cabello ha così smentito anche lei i rumors:

“Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente'”.

Sulla storia tra Victoria e il concorrente del GF Vip si sa poco, se non che sia durata più o meno un anno. Riguardo i motivi che hanno portato alla rottura, i due non hanno mai lasciato trapelare nulla.