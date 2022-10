GF Vip, Wilma Goich tenta di infrangere il regolamento: cosa è successo?

Dopo gli ultimi eventi avvenuti all’interno della casa del GF Vip, il reality e i suoi concorrenti sono spesso al centro della polemica. Nelle ultime ore a finire al centro della polemica è stata Wilma Goich per aver tentato di infrangere il regolamento del programma. Cosa è successo?

REGOLAMENTO INFRANTO? – Nell’attesa della nuova puntata del GF Vip, che andrà in onda questa sera in prima serata, una gieffina si è resa protagonista di un tentativo di violazione del regolamento. Si tratta di Wilma Goich, finita al centro delle critiche per quanto avvenuto nella notte.

Chiacchierando con Patrizia Rossetti e Carolina Marconi, la cantante ha cercato di mettersi d’accordo per le nomination di questa sera. Nel dettaglio, Wilma ha dichiarato: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”.

Facendo così, però, la vippona ha infranto ben due regole. Wilma ha infatti tappato il microfono, violando la prima normativa che vieta ai concorrenti di oscurare telecamere e microfoni. I gieffini devono sempre essere visti e ascoltati. La seconda regola non ammette che i concorrenti si mettano d’accordo su chi votare.

Il comportamento della cantante non è di certo passato inosservato all’occhio attento del pubblico. Sui social, infatti, in molti si sono scagliati contro la concorrente, criticandola per il suo gesto. Non resta altro che attendere la puntata di stasera per scoprire se verranno presi provvedimenti contro Wilma.