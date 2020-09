GF Vip, Zelletta si sfoga con Elisabetta: “Ancora non mi sono esposto molto”

Sono passate quasi due settimane dal ritorno del Grande Fratello Vip, ma già si sono strette amicizie. Non è sfuggita l’intesa e il legame che si sta creando tra due concorrenti, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. L’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di confidarsi con la donna.

LO SFOGO DEL CONCORRENTE – Nonostante qualche incomprensione nata tra inquilini, i legami iniziano a consolidarsi e con essi i primi sfoghi. Un esempio è l’ex tronista che ha deciso di aprirsi con Elisabetta, rivelando un malessere che prova da quando è dentro la casa.

“Mi accorgo di fare sempre lo stupido“, ha così esordito il ragazzo. Ovviamente, l’ex moglie di Flavio Briatore ha cercato di consolare il concorrente, spiegandogli che non è affatto facile come situazione. In un reality del genere, dove i concorrenti si ritrovano chiusi in una casa senza contatto con l’esterno, è normale attraversare questi molti. Zelletta ha però continuato, a spiegare.

Andrea ha rivelato che nonostante la voglia di chiacchierare, si ritrova poi a non andare a creare la situazione per farlo. La Gregoraci gli ha poi fatto notare che in quanto personaggi dello spettacolo, molto spesso non riescono a ritagliarsi del tempo per riflettere. Questa esperienza, quindi, potrebbe essere utile per farlo.

Nonostante siano passati pochi giorni da quando sono entrati nella casa più spiata d’Italia, alcuni concorrenti si sono lasciati andare a forti rivelazioni riguardante la loro vita privata. Riguardo a ciò, Zelletta ha svelato ad Elisabetta: “Quando si affrontano certi argomenti e si è in tanti…io riesco ad aprirmi, ma ancora non mi sono esposto molto perché non mi sento pronto. Forse è troppo presto”.