GF Vip, Zorzi parla del suo rapporto con Aurora Ramazzotti: “Abbiamo litigato perché…”

Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Tommaso Zorzi. Fin dalla sua entrata nella casa, l’influencer ha diviso il pubblico del reality. Proprio oggi il concorrente ha deciso di aprirsi con i suoi compagni d’avventura, parlando della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti. Da quanto trapelato, i due si sarebbero allontanati a causa di un litigio. Riguardo questa situazione, lo stesso Zorzi ha rivelato: “Ci sto male”.

“Abbiamo litigato perché…” – Tommaso ha deciso di raccontare cosa è accaduto con Aurora, svelando così i motivi che hanno portato a questo allontanamento. Già da mesi i fan si erano accorti di qualcosa, ma fin ad oggi non era trapelato nulla dai due diretti interessati.

Da quanto raccontato da gieffino, il motivo che ha portato a questo litigio sarebbe la paura di essere abbandonato. Il tutto è iniziato durante il lockdown che Aurora ha trascorso con la sua famiglia, il fidanzato Goffredo e una sua amica. Tommaso, invece, l’ha trascorso nel suo appartamento a Milano. Durante questo periodo, il ragazzo non avrebbe ricevuto molte attenzioni da parte dell’amica.

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha così spiegato agli altri inquilini.

IL MESSAGGIO DI MICHELLE – Riguardo Aurora, Tommaso non sarebbe l’unico a voler fare pace. Il concorrente ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da Michelle Hunziker, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto.

“Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo. Mi ha detto cerca di fare pace con Aurora perché ci state male tutti e due”, ha così raccontato. Continuando a parlare dell’amica, il ragazzo ha anche aggiunto: “È una delle cose più belle che mi siano mai capitate nella vita. È un pezzo del mio cuore”.