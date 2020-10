GF Vip, Zorzi senza peli sulla lingua con Matilde: “Mi stai sul c***o”

Sembra proprio che all’interno della casa del Grande Fratello Vip gli animi si stia scaldando sempre di più. I protagonisti dell’ultimo scontro sono due concorrenti che più volte sono finiti sotto ai riflettori: Tommaso Zorzi e Matilde Brandi.

“Ma io ti sto sul cavolo?” – Qualche settimana fa i due gieffini avevano avuto un acceso scontro. È stata infatti molto discussa la reazione che la Brandi ha avuto nei confronti dell’influencer, sfuriata che è avvenuto proprio durante la diretta della puntata. Al centro dell’attenzione era stata la storia-non storia di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra e la presunta omosessualità di quest’ultimo, dubbio venuto all’attrice.

Nonostante le parole volate quella sera, sembrava che tra i due fosse almeno tornata la quiete. Oggi, però, durante una normale chiacchierata si sono nuovamente accesi gli animi dei due concorrenti.

Durante la discussione, Tommaso ha fatto notare a Matilde di usare sempre un tono acido nei suoi riguardi. La Brandi ha subito replicato all’affermazione del blogger: “Ma no, diciamo che non trovo nel tuo atteggiamento, un, cioè, non trovo un mio. Alla fine mi fai ridere quando fai le imitazione, poi in altri momenti… Ma io invece ti sto sul cavolo?”

“Mi stai sul c***o” – Fin dalla sua entrata in casa, Tommaso si è mostrato subito un ragazzo diretto e senza peli sulla lingua. Alla domanda della coinquilina, l’ex di Iconize ha subito risposto: “A me arrivi falsa. Inutile che fingi, piuttosto dimmi ‘mi stai sul c**zo’. Se mi stai sul c**zo? Sì, te lo dico sinceramente. A me non arrivi limpida e vera. Poi ripeti sempre che sei vera e se lo sei non devi ripeterlo”.