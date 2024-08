GF, vippona dell’ultima edizione nel cast di un film a “tinte forte”: ecco chi è

Conclusa la sua esperienza nell’ultima edizione del GF, un ex concorrente è pronta ad approdare sul grande schermo. Si tratta di Simona Tagli che è entrata a far parte del cast di un film a “tinte forti”.

UNA STORIA A “TINTE FORTI” – Nota per aver preso parte a Drive In, Domenica In e Giochi senza frontiere, la Tagli è tornata sul piccolo schermo con la partecipazione dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Conclusa la sua esperienza nel Grande Fratello, Simona è pronta ad una nuova avventura, questa volta al cinema.

Come rivelato da Novella2000, Simona è entrata a far parte del cast della nuova pellicola cinematografica del regista Mario Chiavalin. Il film si intitolerà Stesso posto, stessa ora, ed è definito come una “storia a tinte forti“.

FINITA L’AMICIZIA CON BEATRICE LUZZI – Negli ultimi tempi la Tagli è tornata al centro dell’attenzione per alcune sue dichiarazioni su Beatrice. Durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, le due avevano stretto una forte amicizia che, però, sembrerebbe giunta al capolinea.

Recentemente, Simona si è detta delusa dal comportamento della Luzzi. La donna, infatti, ha insinuato che il rapporto con Giuseppe Garibaldi, ripreso dopo la fine del GF, sia per Beatrice un tentativo di continuare ad essere ancora al centro dell’attenzione. Se da una parte ha deciso di dare un’altra opportunità all’ex gieffino calabrese, dall’altra Beatrice non ha mostrato interesse di coltivare l’amicizia con la Tagli.