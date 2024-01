GF, Vittorio Menozzi contro Massimiliano Varrese e Fiordaliso: acceso scontro nella casa

Continuando ad infiammarsi gli animi dei concorrenti dell’ultima edizione del GF. Questa volta a scontrarsi è stato Vittorio Menozzi contro Massimiliano Varrese e Fiordaliso, tre dei protagonisti indiscussi di questa stagione del reality. Cos’è successo tra i tre inquilini?

ACCESO SCONTRO – Il tutto è avvenuto a causa della pigrizia del modello che l’ha spinto a non pulire un pentolino sporco di sugo. Il comportamento del ragazzo ha fatto infuriare la cantante e Varrese. L’attore, infatti, ha deciso, come monito, di mettere il pentolino sporco sul comodino di Menozzi.

Davanti al gesto dell’attore è scoppiato il putiferio. Vittorio, infatti, si è scagliato contro la donna:

“Non troviamo un pretesto specifico di un pentolino che non ha creato nessun problema per dire una cosa vera che però è diversa. Ho detto che il pentolino è il pretesto per parlare di una questione più in generale. In generale hai ragione. Ma allora tu dici faccio il gesto estremo così capisce ancor di più. Ho capito zia, infatti non sguaino mica la spada per un pentolino. Io dico che non sguaino la spada per un pentolino. Zia se vuoi ti nomino altri duecento motivi che si mettono in fila a questo. Quel pentolino lì non dava fastidio a nessuno, uno lo prende…”.

Fiordaliso non si è di certo trattenuta, lamentandosi apertamente con l’inquilino per ilsuo scarso contributo nelle pulizie della Casa:

“Non è per il pentolino…è una roba che… e poi uno scoppia. Basta. Non è il pentolino. Io sto parlando della Casa in generale. Non fai un c*zzo. Io ho detto che sei disordinato? Io ho detto che non fai niente in Casa. Il bagno l’hai mai pulito?”.

Alle accuse di zia Fiorda, il modello ha voluto puntualizzare il fatto di non essere disordinato: “Un conto è che non pulisco tanto, un conto è che sono disordinato. Io ti do ragione sul fatto che non pulisco molto, però non ti do ragione sul fatto che sono disordinato, sono due cose diverse. Non mi venite a dire che sono disordinato, ditemi che non faccio molto in Casa. Perché ti sto parlando che non disordino e tu mi dici che non ordino? Che sono due cose diverse? Non troviamo un pretesto specifico di un pentolino che non ha creato nessun problema per dire una cosa vera che però è diversa”.

Successivamente Vittorio ha deciso di sfogarsi con Beatrice Luzzi e Stefano Miele, lamentandosi per il comportamento di Massimiliano:

“Non so che fare con Max, perché quel gesto del pentolino sul comodino non è che mi è piaciuto. Per una volta che lava i piatti e il pentolino stava guarda caso in mezzo alle altre cose che la gente ha mangiato. Ho fatto la mia cena, faceva parte della mia cena, se tu riordini la cucina che cosa fai? Riordini solamente le cose di dove hanno mangiato almeno 5 persone? Hai un limite? Alcune volte inventiamo le regole e allora ognuno lava le cose della gente che gli sta più simpatica, no?Mi prendo la responsabilità di essere uno di quelli che puliscono di meno all’interno della Casa. E ce ne sono parecchi. Però ti dico anche che io non sono assolutamente fra quelli che mettono più disordine nella Casa. Né disordino, né sporco. Ecco”.