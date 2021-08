GFVip 4, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi? Risponde lei

I due hanno appena annunciato che presto saranno genitori. Tuttavia, per ora non è in programma il matrimonio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate che si sono formate durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno da poco annunciato che presto saranno genitori, e il matrimonio? Indirettamente Fernanda Lessa ci ha dato una risposta.

MATRIMONIO IN VISTA? – Fernanda Lessa ha partecipato al reality show insieme alla coppia, pertanto è stata una delle prime persone a congratularsi con loro. Quest’ultima, durante l’edizione, osservò la nascita della storia d’amore tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi.

Infatti, non volendo, Fernanda ha svelato dei dettagli sulla coppia. La donna si è congratulata con Clizia Incorvaia e per l’occasione le ha anche chiesto se fosse intenzionata ad invitarla al matrimonio. Clizia ha risposto positivamente alla domanda ma ha anche spiegato per ora non ci saranno fiori d’arancio.

Come mai i due per ora non stanno pensando al matrimonio’ Molto semplice, Paolo Ciavarro non le ha ancora fatto la proposta. “Certo, scherzi? Prima attendo però la proposta del piccolo lord” ha risposto ironicamente la Incorvaia a Fernanda Lessa.

PRESTO GENITORI – La notizia della gravidanza girava sui social già da diverso tempo grazie ad una segnalazione inviata a Deianira Marzano. Tuttavia, non ci furono conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Tempo dopo la sorpresa, entrambi annunciano la gravidanza. La notizia l’hanno data concedendo un’intervista al magazine Gente. Nel corso della chiacchierata, la coppia ha svelato di aver concepito il bebè a Lampedusa, luogo del cuore, e che i primi mesi non sono stati semplici.