GFVip 7, Antonella Fiordelisi nel cast? La giovane pubblica per sbaglio una foto su Instagram

Tra una settimana inizierà la nuova stagione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Tanti i vip di quest’anno, tutti parzialmente annunciati sulle pagine social del reality show targato Mediaset. Antonella Fiordelisi probabilmente sarà una di questi, vediamo cosa è successo.

La Fiordelisi spoilera la sua presenza al GFVip 7?

La pagina Instagram “GFVIPNews” ha rivelato che Antonella avrebbe spoilerato la sua presenza al GFVip 7 pubblicando uno scatto ambiguo. Un grande autogol quello dell’influencer, la quale non è stata ancora annunciata come concorrente.

“Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GFVIP. Il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista. Inoltre Antonella ha inserito l’emojy della clessidra, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al GFVIP” si legge nella fanpage.

Nuovi volti

Anche quest’anno Alfonso Signorini ha preparato un cast che ci accompagnerà per tutto l’inverno. Fino a questo momento nel cast sono stati confermati i nomi di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Tanti nomi in dubbio come Antonino Spinalbese, Teresa Langella con il suo fidanzato Andrea Dal Corso, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, George Ciupilan, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi. Chi di loro vedremo nella casa? Non ci resta che attendere.