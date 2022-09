GFVip 7, Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez ma la regia censura

La nuova edizione del GFVip è iniziata quasi da una settimana ed è arrivato il momento delle confessioni per alcuni gieffini. Antonino Spinalbese si è confidato con Charlie Gnocchi sulla fine della sua relazione con Belen Rodriguez, che tra le altre cose l’ha portato proprio a partecipare al reality.

L’hair stylist parla della showgirl argentina ma la regia censura

Non è una novità che la regia decida di mandare solo alcune scene in onda su canale 55, ormai è risaputo. Questa volta, però, è successo anche ad Antonino, il quale stava parlando di Belen a Charlie. Come riportato anche da Biccy, l’hair stylist ha spiegato:

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”.

Tuttavia, la conversazione è finita qui perché la regia ha deciso di staccare e inquadrare altri concorrenti e altre stanze. Inoltre, Antonino ha parlato anche di sua figlia, la piccola Luna Marì avuta proprio con la showgirl argentina:

“La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida“. Cosa deciderà Alfonso Signorini?