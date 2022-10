GFVip 7, scatta un bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Amaurys Perez: “Vedo un palo”

Dopo i brutti episodi mostrati ai vipponi su Marco Bellavia, è tempo di tornare alla normalità nella casa del GFVip. Ieri sera, durante una delle feste organizzate dalla produzione, i vipponi hanno notato una certa complicità tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Ecco cosa è accaduto e perché ha stimolato la curiosità degli altri concorrenti.

Bacio innocente

Durante la festa, ad un certo punto Alberto si è isolato ed Edoardo ha pensato bene di raggiungerlo e stampargli un bacio innocente, forse come segno di vicinanza. Tuttavia, De Pisis ha sempre ammesso di essersi in qualche modo invaghito di Edoardo, pertanto sappiamo che il giovane non ha dato poco peso a questo bacio.

I dubbi dei vipponi

Successivamente, Antonino Spinalbese e Amaurys Perez hanno deciso di mettere in guardia Alberto sulle reali intenzioni di Edoardo. L’ex di Belen ha detto: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace. Scusate il pessimo italiano ma ci siamo capiti. Dai anche oggi è tutto il giorno che ti stuzzica”.

Anche Amaurys ha deciso di dare la sua opinione in merito: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo“.

A quel punto la risposta di Alberto: “A me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento”.