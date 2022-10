GFVip 7, Teresa Langella pronta ad entrare nella casa?

Teresa Langella, ex tronista e fidanzata di Andrea Dal Corso, potrebbe entrare presto nella casa del Grande Fratello Vip 7. La giovane ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram che hanno fatto insospettire i suoi follower, vediamo di cosa si tratta.

Teresa al GFVip? La segnalazione

Come riportato da The Pipol Tv, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva già sostenuto i provini per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nelle ultime ore, la Langella ha pubblicato delle stories alquanto fraintendibili su una nuova esperienza alle porte.

La ragazza, infatti, si trova proprio a Roma ed è pronta per un nuovo progetto come ha rivelato lei stessa. “In viaggio verso Roma. Nuovi incontri, un’altra storia, tanta vita” ha scritto in una stories inquadrandosi mentre lancia un bacio verso la telecamera.

Successivamente, un’altra stories con scritto: “Pronti, partenza, via”. Insomma, un poò di mistero c’è per questo in tanti hanno pensato che la donna fosse pronta per entrare nel reality Mediaset.

Non solo Teresa Langella, anche altri nomi sono stati accostati al GFVip 7, come quello di Dayane Mello, la modella Helena Prestes, l’ex fidanzato di Pamela Prati Max Bertolani, Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Tuttavia, ne sapremo di più solo nelle prossime ore, con l’avvicinarsi della diretta.