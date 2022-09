GFVip 7, torna Giulia Salemi: ecco in che ruolo

L'influencer e modella è pronta per tornare nella casa più spiata d'Italia in veste del tutto nuova: scopriamo cosa ci attende

Giulia Salemi si prepara a tornare per la terza volta al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. L’influencer e modella italo-persiana, però, non varcherà la porta rossa di Cinecittà bensì quella dei social. Scopriamo in che ruolo la vedremo dal 19 settembre.

In studio una nuova rivoluzione

Alfonso Signorini ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che “la casa sarà nuova e molto più grande, come il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un solo bagno e la piscina. Ci sarà ancora una volta la suite. Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo ad una sorta di arena. Altra novità: il Grande Fratello Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta“.

Chi si occuperà di questo nuovo progetto? The Pipol Gossip attraverso un post ha reso noto il nome di chi si occuperà del mondo social: “Annata fortunata per Giulia Salemi che torna per la terza al Grande Fratello Vip 7 ma non in veste di concorrente. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata.

Un esperimento difficile considerando i ritmi serrati della diretta. Un esperimento che partirà fin dalla prima puntata. Ma la Salemi se la saprà cavare. In bocca al lupo, Giulia”.

Anche Pierpaolo torna al GFVip

Non solo Giulia, anche il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli è pronto a tornare nel reality. Il giovane, infatti, condurrà assieme a Soleil Sorgé il GFVipParty ovvero il programma in onda su Mediaset Infinity prima della diretta su Canale 5. Insomma, un periodo molto fortunato per la coppia non solo dal punto di vista sentimentale.