GFVip, a breve una decisione da parte della produzione sulle sorelle Selassié

Lulù, Clarissa e Jessica Hailé Selassié sono un trio di sorelle, appartenenti alla dinastia nobile etiope, concorrenti della nuova edizione del GFVip, condotta da Alfonso Signorini. Le tre ragazze attualmente partecipano come unico concorrente ma presto potrebbe arrivare una decisione da parte della produzione.

CONCORRENTI SEPARATI? – Stando a delle indiscrezioni riportate da Amedeo Venza, le tre sorelle principesse etiopi potrebbero presto “staccarsi” e gareggiare da sole. Effettivamente, spesso nelle nomination si tende a salvarle per il tipo di rapporto che ognuna di loro ha istaurato con i componenti della casa.

Al momento, la produzione sta ancora valutando l’idea pertanto non ci sono delle comunicazioni ufficiali da parte del reality show. Sta di fatto che anche in passato, vedi Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, tanti concorrenti alla fine sono stati “scoppiati” per permettere ad ognuno di loro di emergere.

SCONTRI TRA SORELLE – Durante queste settimane in casa, inoltre, spesso le sorelle Selassié hanno litigato tra loro, non solo per scene di vita quotidiana ma anche perché non riuscivano a mettersi d’accorso sulle nomination. Ad esempio, tempo fa Clarissa avrebbe nominato volentieri Soleil, ma Lulù e Jessica non erano d’accordo. Questo le ha portate a scontrarsi nel dopo puntata.

Non è tutto, sul web, i telespettatori hanno espresso chiaramente la voglia di vederle separate. In tanti ammirano la compostezza e la maturità di Jessica, altri la dolcezza di Lulù e altri ancora la forza di Clarissa. Cosa farà la produzione? Accoglierà questa richiesta? Staremo a vedere ma le probabilità sono molto alte.