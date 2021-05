GFVip, Adriana Volpe prende il posto di Antonella Elia?

Adriana Volpe, dopo vent’anni trascorsi con la Rai, ha deciso di avvicinarsi a Mediaset partecipando come concorrente del Grande Fratello Vip. Purtroppo la conduttrice non arrivò fino alla fine a causa di un lutto in famiglia dovuto al Covid-19. Ad oggi, stanno girando delle voci circa un ritorno in Mediaset.

ADRIANA VOLPE OPINIONISTA – Antonella Elia potrebbe cedere il posto da opinionista al Grande Fratello Vip proprio alla ex conduttrice Rai. La fidanzata di Pietro delle Piane, infatti, aveva già accennato ad un possibile ritiro dal reality show e il settimanale Vero ha lanciato questa notizia, che però non è stata ancora confermata.

FLOP OGNI MATTINA – Dopo aver partecipato al GFVip, la Volpe ha preso in mano un programma di intrattenimento, news, interviste chiamato Ogni Mattina e in onda su Tv8. Tuttavia, questo programma ha fatto un flop clamoroso in termini di ascolti ma Adriana non si è mai arresa.

Questo flop ha portato alla chiusura del programma, infatti, si attende ancora una data ufficiale per dire addio al rotocalco in tv.

Sembrerebbe essere certo, quindi, il ritorno di Adriana Volpe in veste di opinionista al posto della discussa Antonella Elia. Il forte litigio di quest’ultima con Samantha De Grenet ha sollevato parecchie polemiche.