GFVip, Aida Yespica smaschera Delia Duran: “Non so perché abbia detto quella sciocchezza”

Il GFVip è finito ormai da mesi ma continua a tenere botta con i gossip circolati nell’ultima edizione. Delia Duran, infatti, subito dopo il suo ingresso, dichiarò di aver avuto una relazione saffica con Aida Yespica, per avvalorare il suo concetto di amore libero. Tuttavia, la soubrette ed ex naufraga non ha affatto gradito la diffusione di questa notizia falsa.

Aida: “Sciocchezze”

Intervistata per il settimanale Mio, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha smentito categoricamente quella notizia circolata nella casa del GFVip. “È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza” ha esordito la soubrette.

“L’ho chiamata e le ho detto: ‘Ma sei impazzita?’. Lei mi ha risposto: ‘Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!’. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori” ha sottolineato la Yespica.

Insomma, nulla di nuovo a quanto pare… Si inventa qualsiasi cosa per far parlare di sé. Non a caso, la Duran e Alex Belli sono stati i grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Aida, inoltre, ha aggiunto che la coppia si ama moltissimo e che hanno tanto feeling, tuttavia negli ultimi mesi hanno prestato più attenzione ai gossip e alle telecamere.

Cosa fa oggi Aida Yespica?

La modella 39enne venezuelana oggi vive a Padova con Mirko Maschio, capo di una multinazionale. La donna spera che lui sia l’uomo giusto poiché in passato ha sofferto molto per amore. Inoltre, è in attesa di rivedere il figlio Aron, che vive in America con il padre Matteo Ferrari. Sotto il punto di vista professionale, Aida Yespica ha inciso un brano musicale e presto tornerà in televisione con nuovi progetti al momento segreti.