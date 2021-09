GFVip, Ainett Stephens respinge Amedeo Goria: “Ora basta, diamoci una calmata”

Amedeo Goria ha la fama di essere un grande seduttore, tuttavia, ha avuto la sfortuna di incontrare una donna come Ainett Stephens. La famosa Gatta nera, infatti, ha deciso di dare un taglio netto alle provocazioni del giornalista dopo solo una settimana dall’ingresso in casa. Vediamo cosa è successo.

STRANI AVVICINAMENTI – Nella prima settimana all’interno della casa, la donna e Goria hanno stretto una forte amicizia tanto da condividere lo stesso letto. Tuttavia, la donna non ha mai mostrato interesse nei confronti del giornalista, il quale invece ha cercato di corteggiarla a modo suo.

I social, proprio a causa di alcuni suoi atteggiamenti, si sono scagliati pesantemente contro Amedeo chiedendo la squalifica. Non solo carezze, grattini non richiesti dalla donna ma l’uomo si è anche tolto le mutande nello stesso letto, ad insaputa di lei ovviamente. Insomma, alcuni utenti non hanno assolutamente gradito l’insistenza di Goria, il quale oltretutto sembrerebbe essere fidanzato fuori dal reality.

AINETT BLOCCA GORIA – La Gatta nera, viste le continue avances non richieste ma stando sempre al gioco per non creare imbarazzi, ha deciso di darci un taglio. “Io al gioco ci sto, non è che è un problema. L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata“ ha detto decisa Ainett ad Amedeo.

Anche nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ci ha tenuto a tirare qualche stoccata al giornalista tra le risate generali. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste invece, sono state più dure e hanno condannato il comportamento di Goria, il quale ha poi reagito male. Un’altra che non l’ha presa bene, invece, è la fidanzata di Amedeo, tale Vera, la quale su Instagram ha incolpato Ainett e Francesca di essere troppo “provocanti” con lui. Le due hanno reagito facendosi una risata e la Stephens ha concluso dicendo: “Vera… Ricerca la verità”. Cosa accadrà adesso?