GFVip, alcuni concorrenti sono manovrati da Fabrizio Corona? Le indiscrezioni

Alcune stories su Instagram non sono passate inosservate

La diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip ha generato una forte ondata di polemiche che farà molta fatica ad arrestarsi. Nello specifico, una lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorgé ha portato alla luce dei particolari inquietanti circa la veridicità delle azioni di alcuni concorrenti. Pare, infatti, che alcune dinamiche siano innescate indirettamente da Fabrizio Corona, vediamo cosa è successo.

LITE TRA SOPHIE E SOLEIL – Inizialmente le due ragazze sembravano essere amiche ma la pericolosa vicinanza di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi ha riacceso le polemiche con la Sorgé. L’ex tronista accusa Soleil di essere gelosa di Gianmaria e di volere le clip mostrate in puntata mentre l’influencer e modella ribatte dicendo di averne avute troppe di clip in realtà.

Durante la lite di lunedì, Sophie ha accusato Soleil di aver ricevuto un copione per email da qualcuno affinché potesse in tutti i modi arrivare fino alla fine. “Non farmi andare avanti Soleil” ha tuonato Sophie, molto sicura delle sue parole. Tuttavia, inaspettatamente la Sorgé ha risposto: “Non dovevi fare la storia con Gianmaria ma provarci con Manuel, non hai ascoltato Fabrizio (Corona, ndr.)”. Questa frecciatina velenosa è dovuta al fatto che molto probabilmente la Codegoni è riuscita ad entrare nel reality grazie alla sua amicizia con il paparazzo.

TUTTO ORCHESTRATO DA CORONA? – Come se non bastasse, gli utenti social più attenti hanno notato in questi giorni delle Instagram stories molto particolari e inequivocabili. Pare, infatti, che Greta (fidanzata di Gianmaria) abbia trascorso la sua giornata con Fabrizio Corona e con la mamma di Sophie Codegoni. Proprio Greta ha fatto recapitare un video-messaggio a Gianmaria lunedì sera ammettendo la crisi tra loro due a causa della Codegoni.

Il pubblico, quindi, ha iniziato a ipotizzare che alcune dinamiche nella casa abbiano tutte un filo conduttore: Fabrizio Corona. Sarà davvero così?