GFVip, Alessandro Basciano sarebbe “troppo arrabbiato” con Sophie Codegoni: il retroscena

Gli ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, hanno definitivamente messo fine alla loro relazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Sophie Codegoni è stata recentemente al centro del gossip per essere stata avvistata con l’attore spagnolo Arón Piper. Tuttavia, sembra che anche questa breve storia sia già giunta al termine, nonostante le voci dicessero che Sophie fosse molto presa dall’attore.

Sophie si è trasferita in una nuova casa

Durante una diretta su Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato che Sophie Codegoni, ora single, ha lasciato l’appartamento che condivideva con Basciano e si è trasferita in una nuova casa. “Sophie Codegoni era in cerca di una nuova casa pare l’abbia trovata. Ed infatti nel giro di un paio di settimane ha cambiato casa, taglio di capelli e fidanzato.

Questa è la quarta casa in un anno, saranno contenti i traslocatori. Basciano è andato ad Ibiza quindi rottura definitiva ma Aron Piper ha preso altre vie”, ha detto l’esperta di gossip.

Parla anche Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli, anche lui ex concorrente del GF Vip e vicino alla coppia, ha confermato che Alessandro Basciano si trova a Ibiza, dove lavora come deejay. In un’intervista a Turchesando, D’Anelli ha dichiarato: “L’unica cosa che posso dire, Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come dj. Non c’è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. È andato da solo a Ibiza.

Alessandro l’ho visto una settimana fa. E ti do un’altra notizia e poi chiudo. Lui era con me. Aveva il silenzioso al telefono. Ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere. Ha risposto: No, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato“.

Il rapporto con Arón Piper

Il breve flirt tra Sophie Codegoni e Arón Piper sarebbe iniziato durante la settimana della moda a Milano, dove i due si sono conosciuti. Dopo una cena in un locale esclusivo, avrebbero trascorso anche del tempo insieme in albergo. Tuttavia, Piper ha rapidamente chiuso la frequentazione, lasciando Sophie di nuovo sola.