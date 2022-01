GFVip, Alessia Macari è diventata mamma: la scelta del nome e la decisione di non allattare

L'ex gieffina è diventata mamma per la prima volta: la scelta del nome e la decisione di non allattare

Alessia Macari e suo marito, Oliver Kragl, sono finalmente diventati genitori per la prima volta di una bambina. La coppia ha deciso di darle un nome assai particolare e molto originale: nata il 14 gennaio 2022, l’ex gieffina ha deciso di rendere pubblica la nascita sui social solo qualche giorno dopo per dedicarsi un po’ di tempo alla piccola.

Benvenuta Nevaeh!

La piccola porta un nome molto particolare, Nevaeh che letto al contrario sarebbe Heaven in inglese (ovvero Paradiso). La scelta è alquanto particolare ma sicuramente molto originale. Inizialmente i due genitori pensavano di chiamarla Sia se fosse stata una femminuccia o Maui se fosse stato un maschietto. Alla fine hanno deciso per questo nome. La piccola sta bene e la Macari ha deciso di scrivere questo post su Instagram per presentarla ai follower:

“Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3,470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta).

Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”.

La decisione di non allattare

Alessia ha scatenato parecchie polemiche per la sua decisione di non allattare la bambina. Infatti, la donna ha spiegato che semplicemente non le piace e ha poi sottolineato che anche sua madre non ha allattato e nonostante ciò non ha mai avuto problemi. Alcuni follower però non hanno gradito questa sua scelta.