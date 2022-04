GFVip, Alex Belli e le sorelle Selassié reagiscono a quanto fatto da Soleil Sorgé

Nonostante il GFVip sia finito da mesi ormai, i protagonisti del reality show continuano a sorprendere e tenere botta finendo sempre al centro del gossip. È il caso di Alex Belli, le principesse Selassié e Soleil Sorgé. Vediamo cosa è successo e come mai stanno facendo discutere.

L’influencer italo-americana fa pulizia sui social

In queste ore, Soleil ha dichiarato di aver fatto un po’ di pulizia sui social togliendo il segui ad alcune persone, tra le quali Alex Belli, Jessica e Clarissa Selassié. Su Twitter come sempre si è scatenato il caos e gli utenti hanno subito riferito ai tre quanto accaduto.

La risposta di Alex, Jessica e Clarissa

Le due principesse, per pura coincidenza, si sono ritrovate nella Factory di Alex Belli per scattare delle foto. In serata, l’attore ha pubblicato delle stories in cui ridono, scherzano e fanno finta di togliersi il follow da Instagram. Insomma, una vera presa in giro dopo quanto fatto da Soleil.

“Ah ragazzi sapete una cosa? Oggi è la giornata mondiale del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti. Jessica, Lulù, Clarissa ci defollowiamo a vicenda. Togliamoci il segui tutti quanti. Tu smetti di seguire me, io smetto di seguire te. Oddio la mia cagnolina smetterà di seguirmi o lo farà con Delia?” ha detto Alex.

Insomma, cosa ne penserà Soleil dopo questo siparietto? Non ci resta che attendere.