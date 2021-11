GFVip, Alex Belli fa una battuta su Manuel Bortuzzo: interviene lo staff del nuotatore

Una battuta infelice che non è passata inosservata

Sono ore difficili per Alex Belli, accusato da molti utenti sui social di aver fatto una battuta di pessimo gusto sulle condizioni fisiche di Manuel Bortuzzo. Lo staff di quest’ultimo, infatti, ha richiesto dei provvedimenti sul profilo Instagram del nuotatore, il quale si trova in una condizione di disabilità a causa di una sparatoria.

LA BATTUTA DI ALEX – Nello specifico, a partire da ieri pomeriggio è iniziato a girare sui social uno spezzone di un video in cui si vede Alex parlare di strategie con Soleil e Davide. Cosa è accaduto quindi? L’attore ha dichiarato che piano piano cadranno tutti, un cadere ovviamente in senso metaforico.

“Ultimo rimane Manuel perché non può cadere” ha detto Belli chiosando il tutto con una sana risata e accompagnato anche dall’influencer italo-americana. L’attore sicuramente ha fatto una battuta in buona fede, considerando anche il rapporto stretto che ha con Bortuzzo ma sui social si è scatenato il caos e in molti chiedono la squalifica. La cosa che ha lasciato i telespettatori senza parole è la naturalezza con cui l’attore ha fatto questa battuta alle spalle del nuotatore.

INTERVIENE LO STAFF DI MANUEL – Nonostante sappiamo che Bortuzzo non se la prenderà per questa battuta infelice, lo staff ha deciso comunque di pubblicare una stories a riguardo. La famiglia di Manuel, quindi, non ha gradito la freddura di Alex ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti contro di lui.

“Qui si sta andando oltre… Siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti verso questi atteggiamenti” si legge nelle stories di Manuel Bortuzzo. Ne parlerà Signorini in puntata? Per vedere il comunicato dello staff, clicca qui.