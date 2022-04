GFVip, Alex Belli rivela dettagli sulla fine della storia tra Manuel e Lulù: “Quando si sono lasciati lei era da me”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono ufficialmente lasciati e questo ha lasciato i fan della coppia senza parole. Anche Alex Belli, come Manila Nazzaro, ha commentato questa travagliata relazione ospite a Pomeriggio 5. Vediamo cosa ha dichiarato l’attore.

Le parole di Belli

Il fotografo e attore ha rivelato che la piccola Selassié era proprio a casa sua per un servizio fotografico quando ha saputo della fine della sua storia d’amore. “Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano.

Ho sentito anche Franco Bortuzzo. Il GFVip è bello perché è una bolla, una realtà parallela. La prova del nove però è la realtà fuori dal programma. Porti la tua storia fuori, se funziona bene, se non funziona amen” ha commentato Alex.

Una storia, quindi, finita per incompatibilità caratteriale: “Il problema loro è molto più sedimentato. Franco li ha lasciati vivere, perché vivevano nella stessa casa. Le cause di questa rottura? C’erano delle incongruenze tra Lulù e Manuel. Dico incongruenze di vita cose anche del passato. Quando uno esce si incontrano gli stili di vita ed è il quel momento che c’è una vera prova”.

Belli ha poi aggiunto: “Comunque Lulù era sul set con me e stava discutendo con Manuel. Ma io non c’entro nulla. Diciamo che è successo tutto mentre stavo facendo le foto alle sorelle. Voglio dire che non c’entra nulla la festa di compleanno di Delia, Lulù e Manuel stavano litigando già il pomeriggio“.