GFVip, Alex Belli spara a zero sui concorrenti e ammette: “Con Soleil non è successo niente”

Alex Belli, durante il corso dell’ultima diretta, è uscito definitivamente dalla casa del GFVip. L’attore ha smosso sicuramente gli animi e fatto confessioni che non sono sfuggite agli occhi e le orecchie dei telespettatori. Vediamo, quindi, cosa ha detto prima di abbandonare la casa per sempre.

Retroscena sui concorrenti

Belli, confidandosi con Davide Silvestri, ha raccontato parecchi retroscena sui concorrenti del GFVip e sulla sua situazione con Delia Duran. L’attore ha sottolineato come lui e Delia siano entrati nel programma poiché sostanzialmente legati da un contratto. Tuttavia, Alex ha poi accusato i suoi coinquilini accusandoli di voler fare i perbenisti ma di avere il medesimo contratto con la produzione.

Tutti loro, continua Belli, sono nella casa per questioni lavorative e vengono retribuiti profumatamente dalla produzione. E fin qui, si sapeva già.

Con Soleil Sorgé

Il rapporto, la chimica artistica con Soleil ha tenuto banco per mesi e costretto Delia ad entrare in casa più volte per un confronto. A quanto pare, sotto le coperte davvero non è successo nulla, anche se Duran ha sempre detto di aver parlato con Alex in privato e raccontata la verità.

L’attore voleva solo creare pathos e tenere incollati alla tv i telespettatori: “Non è successo un ca**o sotto le coperte. Pensano chissà che cosa. C’è stata una grandissima complicità erotica? Volevate sentirvi dire questo”.