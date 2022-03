GFVip, Alfonso Signorini parla del programma: “Molto esposto e dibattuto”

Il Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini, ha ricevuto parecchie critiche nonostante fosse l’edizione più lunga di sempre. Il conduttore e giornalista ha dovuto mantenere i nervi saldi soprattutto dopo aver letto le feroci critiche sul web. Ecco cosa ha detto nell’intervista a Tele Più.

Programma esposto e dibattuto

Nel corso dell’intervista, Signorini ha spiegato di essere quasi sopravvissuto alla lunga edizione ricca di polemiche. Il conduttore ha sottolineato di aver imparato una cosa fondamentale: tenere sempre i nervi saldi anche davanti alle difficoltà e alle offese.

“Il GF è un programma molto esposto e dibattuto. Soprattutto in rete, dove spesso sono violenti, superficiali e in cattiva fede” ha commentato il giornalista, direttore del settimanale Chi.

Non un tipo social ma molto attento ai commenti in rete

Alfonso Signorini ha poi aggiunto di non essere un tipo estremamente social, non si collega spesso e soprattutto condivide molto poco post e stories. Non per questo, però, è immune ai commenti, soprattutto alle critiche. Il giornalista, infatti, ha ammesso di aver letto tutto sui social ed è stato molto complesso per lui mantenere sempre il sorriso durante le dirette.

Il momento più bello e quello più divertente

Alfonso non ha dubbi: secondo lui il momento più emozionante e puro è stato quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Un concentrato di emozione, amore, sguardi, un bel messaggio lanciato in televisione.

“Non avevano bisogno di commenti. Lui al piano e loro che si perdevano occhi negli occhi” ha sottolineato il giornalista. Giucas Casella, invece, ha rappresentato la spensieratezza, il divertimento e anche un modo per non pensare a quei commenti feroci che l’hanno colpito. “Lui era la mia valvola di sfogo. Quando lo vedevo in confessionale che urlava il mio nome mi rilassavo” ha detto Signorini. Attualmente, si dedicherà alla direzione del suo giornale e poi organizzerà il tutto per la nuova edizione.