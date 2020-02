GFVip, Alfonso Signorini richiama Serena Enardu: lei non la prende bene

Ieri sera è andata in onda una difficile puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Protagonisti della serata, ovviamente, Pago e Serena Enardu con la loro turbolenta storia d’amore.

IL FRATELLO DI PAGO ENTRA IN CASA – Ieri sera Pedro, fratello di Pago, è entrato in casa per commentare questo ritorno di fiamma tra suo fratello e la Enardu. La famiglia del cantautore non è felice dell’influenza che Serena esercita su di lui ed è per questo che Pedro si è sentito in dovere di intervenire.

“Non è che non ci convince il suo amore, può avere tutti i fini migliori di questo mondo. Però gli ha fatto un male incredibile e non c’è stata mai da parte sua un avvicinarsi a noi, dare una giustificazione. Poi mio fratello stava facendo un percorso meraviglioso, lei arriva e lo sta vincolando. Stanno loro due sempre assieme. Non esce fuori l’individuo singolo, secondo me fa male anche a lei. Ho detto che sarebbe stato meglio che Serena lo avesse aspettato fuori. Potevano incontrarsi dopo e stare insieme e sposarsi, io sarei più felice di loro” ha spiegato il fratello di Pago ad Alfonso Signorini, menziona do anche un like che Serena avrebbe lasciato ad una foto di Alessandro Graziani, ex tenore.

PAGO E SERENA LITIGANO DOPO L’ENTRATA DI PEDRO – Dopo aver riabbracciarti il fratello, Pago e Serena hanno avuto un forte litigio proprio a causa di quest’ultimo. Per Serena questo non è altro che un sabotaggio nei suoi confronti poiché non ha nulla da nascondere. La donna avrebbe messo quel like ad Alessandro per il puro piacere di farlo, senza malizia o pensieri strani. Tuttavia, a Pago queste azioni danno molto fastidio e da lì è partita una sfuriata che ha sconvolto anche gli altri inquilini della casa. Sono volate pare come “Sei una m***a”, “ca**o” ripetuto in ogni frase, urla e schiamazzi, insomma, non un bel vedere.

ALFONSO SIGNORINI RIPRENDE SERENA ENARDU MA LEI NON CI STA – Purtroppo la serata non è andata a favore di Serena Enardu, già “colpevole” della fine del loro rapporto dopo Temptation Island. La donna continuava a ripetere di non aver fatto nulla di male ignorando completamente i desideri di Pago. In quel momento è entrato in gioco Alfonso Signorini, il quale ha richiamato Serena per il suo comportamento e l’ha invitata a chiedere almeno scusa al suo fidanzato. La risposta della Enardu, però, ha spiazzato tutti: “Se devo chiedere scusa lo deciderò io, non di certo tu”. Nel frattempo, Alessandro Graziani ha chiarito su Instagram di non voler essere coinvolto in questa storia.