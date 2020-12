GFVip, Alfonso Signorini scambia Andrea Zelletta per Andrea Damante due volte: cosa c’è sotto?

Andrea Zelletta è uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Dapprima soprannominato comodino per la scarsa partecipazione in casa, oggi è uno dei concorrenti più amati, o almeno, da quando ha stretto amicizia con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Tuttavia, Andrea Zelletta condivide il destino con un altro Andrea.

ALFONSO SIGNORINI SCAMBIA ANDREA ZELLETTA PER ANDREA DAMANTE – Per due puntate di seguito, Alfonso Signorini si è rivolto ad Andrea Zelletta chiamandolo “Andrea Damante”, per poi scusarsi e giustificarsi dicendo a Zelletta di avere il suo stesso nome. Tuttavia, i telespettatori più maliziosi non hanno potuto fare a meno di notare questa casualità.

Sono già due volte che Signorini scambia i due ragazzi e se non ci fossero dei precedenti, probabilmente non ci avremmo fatto nemmeno caso. Tra i due Andrea non scorre affatto buon sangue, anzi, spesso si sono ritrovati a punzecchiarsi sui social, come anche le loro compagne Natalia Paragoni e Giulia De Lellis.

Inoltre, stando alle voci che circolano sul web, Signorini sarebbe pazzo di Damante come personaggio ed eventuale concorrente e avrebbe voluto averlo nuovamente nel reality assieme all’amico Ignazio Moser. Come dichiarato da Gabriele Parpiglia, qualche tempo fa c’era anche una trattativa in corso, che è saltata prima di concludersi.

ANDREA DAMANTE OSPITE IL 31 DICEMBRE? – In queste ore, però, si è riaccesa una speranza. Secondo Amedeo Venza, pare che Andrea Damante sarà un ospite speciale il 31 dicembre in occasione del Capodanno. Tuttavia, nulla è stato ancora confermato.