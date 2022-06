GFVip, Alfonso Signorini su una “big”: proposta sul tavolo

A settembre partirà la nuova edizione del GFVip e nonostante non ci siano conferme a riguardo, si prevede un cast stellare. Alfonso Signorini, infatti, ci aveva promesso di portare nella casa più spiata d’Italia diversi big e pare che stia mantenendo la promessa.

Gigliola Cinquetti nel cast?

Il magazine Oggi ha lanciato una notizia molto interessante circa la partecipazione di Gigliola Cinquetti alla nuova edizione del GFVip. La cantante vinse per ben due volte il Festival di Sanremo, prima con Non ho l’età nel 1964 e poi nel 1966 con Dio, come ti amo. Il settimanale ha sottolineato che la proposta attualmente è sul tavolo e che la cantante non ha ancora accettato o rifiutato.

La donna ha scritto un pezzo della storia della musica italiana, pertanto averla nel cast del GFVip potrebbe sicuramente essere un punto a favore e innalzare di gran lunga il livello del reality show.

La caccia dei vip: anche Antonino Spinalbese nel cast?

Al momento non si hanno conferme sui prossimi inquilini della casa ma è caccia al vip più noto. Nella lista dei nomi spunta anche Antonino Spinalbese, hair stylist noto per aver avuto una storia (e una figlia) con Belen Rodriguez, la quale recentemente è tornata assieme a Stefano De Martino.

Anche Pamela Prati si è auto-candidata per varcare la porta rossa per la seconda volta. La donna infatti ha dichiarato al settimanale Nuovo: “Il GF Vip 7? Sarei felicissima di tornare, so che il pubblico mi rivuole”.