GFVip, Alfonso Signorini tira in ballo la ex di Andrea Zenga: “La sosia di Rosalinda”

Andrea Zenga è stato l’ultimo concorrente eliminato della casa del Grande Fratello Vip, in nomination con Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Il ragazzo, nonostante la timidezza, si è fatto comunque apprezzare dal pubblico per l’educazione e la serietà nell’affrontare determinati argomenti e, per ultimo ma non meno importante, la frequentazione nata con Rosalinda Cannavò.

UN PADRE RITROVATO – Nonostante il ragazzo non sia in finale, si è detto soddisfatto di essere arrivano fino alla fine e porterà sempre con sé questa esperienza. In studio ha ringraziato il GFVip per averlo aiutato finalmente a ritrovare un rapporto civile con suo padre, Walter Zenga, con il quale non parlava da anni.

L’AMORE SBOCCIATO CON ROSALINDA – Contro ogni aspettativa, Andrea Zenga non credeva affatto di poter ritrovare l’amore, o almeno l’affetto, all’interno di un reality show. La sua storia con Rosalinda Cannavò è agli inizi ma ci sono tutti i presupposti per avviare una vera storia d’amore, nonostante alcuni non credano affatto a questa relazione. Ed è proprio di Rosalinda e Andrea che Signorini ha voluto parlare ieri sera.

ROSALINDA E ALESSANDRA: DUE GOCCE D’ACQUA – Alfonso Signorini, durante la diretta, ha cercato di mettere pepe nella storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il conduttore ha tirato in ballo la ex di Andrea, Alessandra Sgolastra, la quale pare essere molto simile a Rosalinda. La produzione ha mandato sullo schermo della casa una foto delle due ragazze messe a confronto ed effettivamente le due si somigliano parecchio. “Ma è la sosia di Rosalinda, sono due gocce d’acqua” ha dichiarato Signorini ad un’Andrea imbarazzato.

LA STORIA TRA ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA – Andrea e Alessandra li abbiamo conosciuti a Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dopo quel reality, Zenga non è apparso più in tv, nonostante in molti credessero che il ragazzo avesse tutte le carte in regola per andare a Uomini e Donne. A Temptation Island, Alessandra ebbe un abbaglio a causa di Andrea Cerioli che mandò su tutte le furie il figlio di Walter. Usciti dal programma, però, i due dopo un paio di mesi hanno deciso di concludere la loro relazione. Sarà la volta buona con Rosalinda? Per vedere la foto cliccate qui.