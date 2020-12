GFVip, Andrea Damante e Francesco Monte entreranno nella casa?

Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà una delle più lunghe della storia. Il programma, infatti, si concluderà a febbraio ed è per questo che stanno entrando nella casa diversi inquilini in più, gli ultimi Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi (squalificato dopo pochi giorni per delle frasi contro Maria Teresa Ruta e le altre donne della casa).

A quanto pare, però, Alfonso Signorini ha qualcosa in mente per l’ultimo dell’anno. Proprio così, il reality show andrà in onda eccezionalmente la notte di capodanno per allietare la serata dei telespettatori e concludere il 2020 in una condizione di semi serenità. Secondo uno scoop lanciato da Amedeo Venza, due vip potrebbero entrare proprio il 31 dicembre.

FRANCESCO MONTE E ANDREA DAMANTE ENTRANO NELLA CASA? – Amedeo Venza ha lanciato un gossip non indifferente che vedrebbe Andrea Damante e Francesco Monte ospiti della puntata di capodanno. Un colpo di scena considerando alcune questioni in sospeso con gli inquilini. Francesco Monte è l’ex fidanzato della concorrente Giulia Salemi, mentre Andrea Damante non ha un buon rapporto con Andrea Zelletta, entrambi ex Uomini e Donne.

Francesco Monte ha avuto una storia d’amore con Giulia Salemi, finita molto male poiché i due non erano sulla stessa lunghezza d’onda. L’influencer, però, ci rimase malissimo e solo dopo un po’ di tempo si riprese completamente. Andrea Damante, invece, non ha un bellissimo rapporto con Andrea Zelletta. I due si sono spesso punzecchiati sui social e anche le loro compagne, Natalia Paragoni e Giulia De Lellis.

Al momento, però, nessuno dei due protagonisti ha lasciato trapelare informazioni in merito, pertanto, non sappiamo se sia solo una voce di corridoio oppure no. Se dovesse rivelarsi vera, la notte di capodanno potrebbe diventare davvero scoppiettante.