GFVip, Andrea Denver e la dedica inaspettata alla fidanzata Anna Wolf

Con la fine del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, tutti gli inquilini della casa sono tornati alla normalità. Tuttavia, dopo l’esperienza nel programma, gli ex gieffini sono stati catapultati in mondo assai diverso, messo in ginocchio dalla pandemia Coronavirus. Sono tante le persone bloccate lontane dalla propria città d’origine ma ad oggi queste misure imposte dal governo risultano necessarie per evitare ulteriori contagi.

LE STORIE D’AMORE NATE IN CASA – Come ogni anno, le storie d’amore nate all’interno delle mura del GF sono diverse, sicuramente la più acclamata quella tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, c’è un’altra coppia (che proprio coppia non è), che ha fatto sognare molti telespettatori. Andrea Denver, aitante modello, e Adriana Volpe, famosa conduttrice, sono i protagonisti di questa storia complicata.

Entrambi impegnati nella vita, durante il programma si è instaurato un rapporto molto profondo, soprattutto da parte del modello. Alcuni inquilini, infatti, credono fermamente che Denver provi sentimenti per la bionda conduttrice, sposata e con una bambina.

LA DEDICA DI DENVER ALLA SUA FIDANZATA – In queste ore, però, Andrea Denver ha fatto una dedica inaspettata alla sua fidanzata, Anna Wolf, bloccata negli Stati Uniti. “Grazie a lei per il supporto continuo” ha scritto il modello su Instagram suscitando il sospetto di tutti. Una dedica assai fredda, quasi calcolata hanno notato i follower. I fan della coppia Volver (Denver e Volpe) non hanno affatto gradito questo messaggio, tuttavia, hanno notato il distaccamento da parte del modello.

ANTONIO ZEQUILA SU DENVER E ADRIANA – Antonio Zequila, ex inquilino, è uno dei tanti convinto di questo amore tra i due. In un’intervista a Chi ha dichiarato che secondo lui, Denver e Adriana sono innamoratissimi. Cosa bolle in pentola quindi?