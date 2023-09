GFVip, Andrea Zelletta: “Io peggior concorrente”

Andrea Zelletta ha preso parte a una delle edizioni più belle e seguite del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, nel quale trionfò Tommaso Zorzi. L’ex tronista di Uomini e Donne arrivò addirittura in finale, ma in un’intervista a Casa Sdl con Gabriele Parpiglia ha fatto un mea culpa.

Zelletta peggior concorrente?

Classificandosi quinto, Andrea ha dichiarato di essere stato il peggior concorrente della sua edizione: “Sono stato il peggior concorrente per dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, credo di essere la peggior persona su cui fare gossip. Dentro la Casa sappiamo come va, ma penso proprio di farmi gli affari miei, altro che gossip. Io guardo al mio orticello”.

Parpiglia, però, gli ha fatto notare che si è classificato quinto arrivando anche in finale: “Ma se sei arrivato in finale”. Ironico e pungente, Zelletta ha risposto: “Figurati come stavano inguaiati gli altri”.

Nella quinta edizione, Zelletta è stato spesso etichettato come “comodino” a causa del suo atteggiamento pacifico. La sua decisione di non competere in modo aggressivo o cercare di primeggiare con comportamenti eccentrici sembra essere stata la ragione principale per cui si è considerato il peggiore tra i concorrenti in termini di dinamiche. In definitiva, Zelletta ha cercato di mantenere un comportamento rispettoso, il che sembra essere giustificato, dato che non ha cercato di attirare l’attenzione con stranezze o comportamenti stravaganti.

Il rapporto con Natalia e le critiche

Di recente, anche la compagna di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, ha fatto dei commenti su di lui. La coppia ha avuto una bambina il 20 luglio scorso, e l’influencer ha condiviso come la loro relazione sia cambiata. Ha affermato nelle sue Instagram stories che, sebbene le cose non siano più come prima, si amano ancora di più. Natalia ha parlato della fatica e della mancanza di sonno dovute alla maternità, ma ha sottolineato che l’arrivo della loro bambina ha rafforzato il loro legame.

Andrea Zelletta ha sempre nascosto il volto della loro bambina nelle foto che ha condiviso sui social media da quando è nata. Quando un utente ha sollevato questa questione, Zelletta ha reagito con irritazione e ha pubblicato una conversazione con l’utente nelle sue Instagram stories. In passato, il dj era stato criticato per essersi allontanato poco dopo la nascita della figlia a causa dei suoi impegni di lavoro. Anche in quel caso, Zelletta ha risposto in modo pungente, sottolineando che non era facile separarsi dalla sua bambina.