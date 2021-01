GFVip, Andrea Zelletta scatena il web dopo la gaffe grammaticale: la foto incriminante

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, è impegnato ormai da settembre all’interno della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo è stata una vera rivelazione grazie al suo continuo crescendo nel reality, da “comodino” a vero protagonista. Il fidanzato di Natalia Paragoni ha passato anche un periodo buio proprio a causa della sua compagna travolta da uno scandalo mediatico lanciato da Dayane Mello in diretta. Andiamo per gradi.

LA RELAZIONE CON NATALIA PARAGONI – Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia molto unita e si spalleggiano a vicenda. I loro incontri all’interno della casa sono sempre molto coinvolgenti e hanno fatto emozionare il pubblico di Signorini. Tuttavia, in questo periodo, proprio Natalia è stata coinvolta in una sorta di scandalo mediatico sollevato da Dayane Mello, inquilina della casa, e supportato da Giacomo Urtis.

Nello specifico, pare che Natalia Paragoni, durante una vacanza a Capri, abbia dormito con un ragazzo che non è affatto Andrea Zelletta. Non si conoscono i nomi, la Mello ha preferito non farli, ma la notizia è circolata sul web in fretta. Natalia, inoltre, ha deciso di non partecipare all’ultima diretta andata in onda, e non solo, ha querelato il Grande Fratello Vip per mettere a tacere questa storia una volta per tutte.

Nonostante l’assenza fisica, però, l’ex corteggiatrice ha fatto recapitare ad Andrea un aereo per mostrargli tutta la sua vicinanza. In queste ore, Zelletta è finito nuovamente al centro del gossip a causa di alcuni strafalcioni grammaticali che non sono passati inosservati ai più critici.

GAFFE DI ANDREA ZELLETTA – Il Grande Fratello Vip ha deciso di far scrivere una lettera di buoni propositi ai concorrenti ma pare che l’ex tronista non sia molto pratico con la scrittura. Andrea Zelletta, nel redigere la sua lettera, ha commesso alcuni errori, uno fra tutti imperdonabile secondo il web. Nella foto che sta circolando, si legge chiaramente: “Voglio ricordare questo HANNO come l’anno che mi ha fatto capire che nella vita…”. Insomma, secondo alcuni, errori del genere non si possono perdonare, ma diamo per scontato che l’ex tronista non abbia semplicemente notato il refuso. Per vedere la foto cliccate qui.