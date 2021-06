GFVip, Andrea Zenga ammette ironicamente: “Ho un problema”

Il figlio di Walter Zenga ha una passione a cui non riesce a fare proprio a meno

Andrea Zenga, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornato a vivere serenamente la sua vita. Sicuramente con qualche follower in più. Il ragazzo, figlio di Walter Zenga, ha anche ripreso i rapporti con il padre, con il quale non parlava più. In queste ore, ha fatto una confessione ai suoi follower.

ANDREA ZENGA E LA SUA PASSIONE PER LE SERIE TV – L’ex gieffino è un grande amante delle serie tv, così tanto da poterne finire una anche in pochissimo tempo. Infatti, il ragazzo attraverso le stories ha parlato di come ha trascorso il weekend. Ironicamente ha ammesso di avere un grande problema.

L’agente immobiliare ha infatti svelato di avere un problema con le serie tv poiché non è un grande frequentatore di locali, pertanto passa molto tempo a casa. “Ho scoperto di avere un problema con le serie tv, perché ne inizio poche ma poi quando le inizio in due giorni me le finisco” ha svelato.

ALTRE PASSIONI PER ZENGA – Mentre Rosalinda è con Dayane Mello per questioni lavorative, Andrea ha chiacchierato un po’ con i follower mostrando altre sue passioni, una di queste il cibo. “Ho capito che la mia autostima è inversamente proporzionale alla mia golosità” ha commentato il ragazzo pubblicando una foto di un dolce fatto di panna e fragole.

Insomma, pare che la sua vita proceda con tranquillità: il lavoro va bene, i rapporti in famiglia si sono finalmente sbloccati e la sua storia con Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele. Cosa chiedere di meglio?